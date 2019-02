Serbia: fonti stampa, decisione su nuove elezioni a fine febbraio (3)

- Secondo la ricerca solo altre due forze politiche, l'Alleanza per la Serbia (Szs) e il Partito socialista serbo (Sps) supererebbero la soglia di sbarramento, rispettivamente con il 13,6 e il 10 per cento. Allo stesso tempo cresce però il dissenso per le politiche dell'Sns nelle piazze delle città del paese: sabato scorso di è svolta la decima tappa di un ciclo di manifestazioni nate a dicembre dopo l'attacco subito da ignoti dal rappresentante dell'opposizione Borko Stefanovic. Le proteste, partite dalla capitale Belgrado, si sono estese progressivamente in decine di città del paese fino a coinvolgere una sessantina di comuni e arrivare persino a Gracanica, località a maggioranza serba del Kosovo. Le sfilate per le strade cittadine continuano ad essere caratterizzate dall'assenza di una dirigenza politica: i rappresentanti dell'opposizione sono stati infatti solo nell'ultimo periodo invitati ad aderire alle richieste della piazza attraverso la firma di un documento denominato Accordo per la gente. Lo slogan delle proteste è "Uno su 5 milioni" da quando il presidente serbo Aleksandar Vucic, principale bersaglio delle manifestazioni, ha dichiarato a dicembre che "possono essere anche in 5 milioni" a scendere in piazza, ma non lascerà che le forze di opposizione vincano senza delle elezioni regolari. (segue) (Seb)