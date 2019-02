Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, missioni e condivisione oneri i temi chiave ministeriale

- Il rispetto del trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf), le missioni Nato in Kosovo, Iraq e Afghanistan e la condivisione degli oneri. Questi i temi chiave della due giorni di riunione dei ministri della Difesa dei paesi della Nato a Bruxelles oggi e domani, come confermato dal segretario generale Jens Stoltenberg in entrata ai lavori. "La Russia continua a violare il trattato Inf, dispiegando nuovi missili a propulsione nucleare a raggio intermedio, i missili Ssc-8. Missili difficili da rilevare, mobili e possono raggiungere le città europee, quindi questo è qualcosa che è di grande interesse per tutti noi. Continueremo a chiedere alla Russia di riappropriarsi del trattato Inf", ha detto Stoltenberg. Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, Stoltenberg ha detto di accogliere "con favore il fatto che in tutta Europa e in Canada gli alleati stiano investendo di più in difesa", aumentando la loro spesa di 41 miliardi di dollari in più rispetto al 2016. "Mi aspetto che questa quota salga a 100 miliardi di dollari entro la fine del prossimo anno", ha aggiunto il segretario generale. "Discuteremo anche le missioni e le operazioni della Nato in Afghanistan, in Iraq e in Kosovo e poi non vedo l'ora di accogliere il ministro della Difesa (macedone) Radmila Sekerinska, in rappresentanza della Repubblica del Nord Macedonia", che parteciperà per la prima volta come invitato alla riunione ministeriale della difesa della Nato. "Affronteremo anche molte altre questioni, ma queste sono le questioni chiave", ha concluso Stoltenberg. (Beb)