Kosovo: ministro Esteri Pacolli, Ue proceda a liberalizzazione visti

- I cittadini del Kosovo sono ancora costretti a richiedere un visto per uscire dal proprio paese, impegnandosi in procedure lunghe e costose solo per andare in vacanza o fare visita ai propri familiari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, chiedendo all’Unione europea di mantenere le promesse fatte in precedenza in merito alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Stando a quanto riportato dall'emittente “Rtk”, il capo della diplomazia di Pristina ha ribadito l’entusiasmo nutrito dai cittadini kosovari nei confronti della prospettiva europea. “Le autorità comunitarie non possono permettersi di alienarci. Ci sono già abbastanza crisi in Europa, non c’è bisogno di aggiungerne un’altra”, ha aggiunto Pacolli, sottolineando le iniziative avviate nell'ultimo periodo dal governo di Pristina per contrastare l’immigrazione irregolare, identificata come una delle principali ragioni delle riserve di Bruxelles in merito alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. (segue) (Kop)