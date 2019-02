Serbia: premier Brnabic, spero in soluzione questione dazi con Pristina

- La premier della Serbia Ana Brnabic ha auspicato una rapida soluzione della questione dei dazi imposti da Pristina sulle merci di importazione serba. La Brnabic ha così commentato, parlando con i giornalisti, la notizia secondo cui il premier kosovaro Ramush Haradinaj sarebbe pronto a discutere in un seduta governativa la questione. "Spero che la questione dei dazi sia presto risolta, ma finora Haradinaj non ha mai dato motivo, con nessun gesto, di meritare fiducia circa quello che promette", ha detto la premier serba aggiungendo di auspicare un'eliminazione dei dazi non solo per l'economia, "ma anche per un proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina". Fino a questo momento il premier kosovaro Haradinaj è stato il più determinato fra le autorità di Pristina a non fare passi indietro sulla questione dei dazi. (segue) (Seb)