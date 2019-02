I fatti del giorno - Balcani (5)

- Nato: Stoltenberg su Kosovo, accordo di Bruxelles su Ksf valido e si applica - L'accordo di Bruxelles stabilisce che le Forze di sicurezza del Kosovo non possono andare nel nord del paese senza l'accordo del comandante della missione Nato Kfor. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, entrando ai lavori del ministeriale difesa di oggi e domani a Bruxelles. "Abbiamo un accordo, l'accordo di Bruxelles, fin dal 2013, che dice chiaramente che le Forze di sicurezza del Kosovo non possono andare nel nord senza il consenso del comandante della Kfor. Ci aspettiamo che questo accordo sia valido e applicato. Questo è qualcosa che è stato detto in modo molto chiaro anche da molti alleati e ho anche espresso a Haradinaj (il premier kosovaro, Ramush) che ci aspettiamo ancora che sia così", ha detto. (Res)