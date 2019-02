Kosovo: premier Haradinaj risponde a presidente Thaci, “non è portavoce degli Usa”

- Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, non è il portavoce del governo degli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, commentando le dichiarazioni di Thaci con cui ha chiesto al governo di Pristina di sospendere la misura dei dazi sulle merci serbe e bosniache, secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. Haradinaj e Thaci continuano un botta e risposta sulla decisione dell’esecutivo di introdurre una tassazione del 100 per cento su tutte le importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina. Thaci in un'intervista all'emittente “Rtk” ha sollecitato ieri Haradinaj a sospendere le tasse e ad ascoltare il consiglio del governo degli Stati Uniti di sospendere la misura. Haradinaj, che questa mattina ha incontrato la delegazione della squadra negoziale kosovara per il dialogo con la Serbia, ha commentato brevemente la dichiarazione del presidente. "Il presidente non è il portavoce del governo degli Stati Uniti", ha detto Haradinaj ai giornalisti. (segue) (Kop)