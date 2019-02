Nato: Stoltenberg, Alleanza in buona salute (3)

- Sulle missioni e operazioni della Nato, il segretario generale ha detto che gli alleati della Nato sono in Afghanistan insieme "e prenderemo decisioni sul futuro della missione insieme". La missione di addestramento della Nato in Iraq "è ora operativa e funzionante, fornendo formazione e consulenza alle nazionali istituzioni di sicurezza". La missione della Nato di mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutta la popolazione del Kosovo rimane invariata, ma i Ministri dovrebbero prendere decisioni in primavera sull'impegno della Nato con la Forza di sicurezza del Kosovo. (segue) (Beb)