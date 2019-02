Kosovo-Usa: Washington, abolire dazi contro Serbia per non danneggiare partnership (3)

- "Gli Stati Uniti rispettano la sovranità del Kosovo ma i dazi imposti sull'importazione dei prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina devono essere cancellati", ha dichiarato nei giorni scorsi l'ambasciatore statunitense a Pristina, Philip Kosnett, in un'intervista all'emittente "Ktv". Secondo Kosnett, la cancellazione dei dazi imposti da Pristina all'import di prodotti serbi e bosniaci "è nell'interesse del Kosovo, della regione e degli Stati Uniti". A modo di vedere del diplomatico Usa, "la ripresa più rapida possibile del dialogo è vitale". Kosnett ha quindi smentito la notizia relativa alla possibile imposizione di sanzioni a Pristina da parte di Washington nel caso di mancata revoca dei dazi alla Serbia, "in quanto gli Stati Uniti vogliono trattare con i loro amici, come il Kosovo". (segue) (Kop)