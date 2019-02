Serbia-Moldova: vicepremier moldavo, Chisinau manterrà propria posizione su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova manterrà la propria posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza del Kosovo: lo ha detto il vicepremier moldavo Iurie Leanca oggi in visita ufficiale a Belgrado. In una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, Leanca ha aggiunto che Chisinau apprezza la posizione della Serbia riguardo all'integrità territoriale della Moldova. "Ci sosterremo gli uni gli altri con la speranza che in un dato momento potremo risolvere tutti i problemi e conflitti", ha osservato il vicepremier di Chisinau. (Seb)