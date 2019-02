Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, coordinamento con Forze sicurezza Kosovo sarà discusso in ministeriale

- Il livello dell'impegno della Nato con le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) è uno dei temi che sarà discusso nella ministeriale Difesa dei paesi alleati in programma oggi e domani a Bruxelles. Parlando all'emittente kosovara "Ktv", a margine della conferenza stampa a Bruxelles, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che la discussione verterà anche sulla decisione di Pristina di imporre dazi sull'importazione di prodotti serbi. "Alcuni alleati della Nato sono scontenti per questa decisione sui dazi - ha detto Stoltenberg -. Anche noi invitiamo al rispetto degli accordi di Bruxelles ed è chiaro che le forze di sicurezza locali non possono accedere al nord (del Kosovo) senza il permesso del comandante della missione Kfor". Secondo Stoltenberg, il mandato della missione Nato in Kosovo non cambierà e l'Alleanza continuerà a contribuire alla sicurezza di tutti i cittadini del paese balcanico. (Kop)