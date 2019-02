Serbia-Moldova: vicepremier Leanca a Belgrado, accomunati da percorso Ue e tutela integrità territoriale (6)

- "Da voi possiamo imparare come condurre i negoziati sui capitoli (di adesione), come diventare un paese che può avvicinarsi all'Ue e sono sicuro che potrete aiutarci in questo senso", ha osservato Leanca. Il vicepremier di Chisinau ha poi sottolineato il contributo che la Serbia può dare al percorso di sviluppo della Moldova attraverso la propria esperienza nelle riforme, in particolare quelle riguardanti i diritti civili. Il vicepremier di Chisinau ha infine ribadito che la Moldova manterrà la propria posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Leanca ha aggiunto che Chisinau apprezza la posizione della Serbia riguardo all'integrità territoriale della Moldova. "Ci sosterremo gli uni gli altri con la speranza che in un dato momento potremo risolvere tutti i problemi e conflitti", ha osservato il vicepremier di Chisinau. (Seb)