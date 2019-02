Serbia-Moldova: vicepremier Leanca a Belgrado, accomunati da percorso Ue e tutela integrità territoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leanca ha espresso apprezzamento per le riforme messe in atto dalla Serbia. Lo scambio delle esperienze, ha ancora osservato, sono di grande importanza per la Moldova, sia nel processo di riforma interna che in quello di avvicinamento all'Unione europea. Leanca ha poi ribadito il sostegno alla Serbia rispetto alla sua integrità territoriale e sovranità nazionale per quello che riguarda la questione del Kosovo, come pure il sostegno al dialogo fra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue. Leanca ha infine incontrato il ministro serbo degli Esteri Ivica Dacic, con il quale ha tenuto una conferenza stampa congiunta al termine della riunione. I due interlocutori hanno convenuto sul fatto che Serbia e Moldova stanno sviluppando in modo positivo i rapporti bilaterali, che non hanno questioni aperte e che allo stesso tempo esiste ancora spazio per lo sviluppo della cooperazione economica. I due paesi, hanno ancora osservato, condividono lo stesso obiettivo, ovvero l'appartenenza all'Unione europea. (segue) (Seb)