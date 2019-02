Serbia-Moldova: vicepremier Leanca a Belgrado, accomunati da percorso Ue e tutela integrità territoriale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia e Moldova condividono anche gli stessi problemi relativi all'integrità territoriale, hanno aggiunto Dacic e Learca, e per questo continueranno a sostenersi l'una con l'altra. Dal punto di vista economico, lo scambio commerciale fra Serbia e Moldova vede ancora spazio per un suo sviluppo secondo quanto affermato dal ministro serbo degli Esteri. Dacic ha aggiunto che esiste spazio per uno sviluppo della cooperazione nel campo della cultura, della scienza, dell'istruzione, della sicurezza e del processo di integrazione europea. "Noi siamo impegnati affinché l'Unione europea apra la propria prospettiva a tutti i paesi e riteniamo che questo possa essere un sostegno alla stabilità dell'intera regione", ha detto Dacic. Riguardo alla questione del Kosovo, Dacic ha ringraziato la Moldova per a posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. La Moldova, ha ancora ricordato il ministro, non ha votato per l'inclusione del Kosovo nell'Unesco. La Serbia, ha concluso Dacic, continuerà a sua volta a sostenere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Moldova. (segue) (Seb)