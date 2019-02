Nato: Stoltenberg, missioni e condivisione oneri i temi chiave ministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto del trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf), le missioni Nato in Kosovo, Iraq e Afghanistan e la condivisione degli oneri. Questi i temi chiave della due giorni di riunione dei ministri della Difesa dei paesi della Nato a Bruxelles oggi e domani, come confermato dal segretario generale Jens Stoltenberg in entrata ai lavori. "La Russia continua a violare il trattato Inf, dispiegando nuovi missili a propulsione nucleare a raggio intermedio, i missili Ssc-8. Missili difficili da rilevare, mobili e possono raggiungere le città europee, quindi questo è qualcosa che è di grande interesse per tutti noi. Continueremo a chiedere alla Russia di riappropriarsi del trattato Inf", ha detto Stoltenberg. (segue) (Beb)