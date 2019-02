I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, dazi saranno revocati solo con riconoscimento Pristina - La misura dei dazi kosovari sulle merci serbe e bosniache non sarà revocata fino a quanto la Serbia non riconoscerà la sovranità di Pristina. Lo ha confermato il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, commentando la lettera di ieri inviata ai vertici politici del Kosovo - ovvero al presidente Hashim Thaci, allo stesso Haradinaj e al presidente del parlamento Kadri Veseli - dai vice assistenti del segretario di Stato Usa agli Esteri e alla Difesa, Matthew Palmer e Laura Cooper in merito alla questione dei dazi. Lo riferisce il portale di informazione “Gazeta Express”. Nella serata di ieri il premier insieme a membri del suo gabinetto e a Tachi ha avuto un incontro informale presso un ristorante della capitale kosovara. (segue) (Res)