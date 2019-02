Serbia: ministro Esteri Dacic, Belgrado ha rafforzato propria immagine nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha rafforzato la propria immagine a livello internazionale: lo ha detto il ministro degli Esteri Ivica Dacic nel corso della seduta odierna della commissione Esteri del parlamento serbo. La tutela dell'integrità territoriale, il percorso di integrazione europea e la cooperazione con gli Stati nel mondo sono gli obiettivi principali della politica estera del paese, ha proseguito Dacic. Il ministro ha poi ricordato che da maggio dell'anno scorso fino al primo febbraio di quest'anno il ministero da lui guidato "ha impiegato molti sforzi" per far diminuire il numero dei paesi che riconoscono il Kosovo come Stato indipendente. A questo proposito Dacic ha annunciato la possibilità di "nuovi ritiri" nel prossimo periodo. (segue) (Seb)