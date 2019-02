Europa orientale: segretario Stato Usa ribadisce impegno Washington per sicurezza regionale (5)

- Nel corso della visita a Bratislava, Pompeo ha invece incontrato il capo della diplomazia slovacca Miroslav Lajcak, con cui è stato affrontato in particolare il tema delle relazioni fra le due sponde dell’Atlantico. "Ue e Stati Uniti sono vicini non solo storicamente e in termini di valori culturali, ma anche come partner commerciali. Naturalmente, ci sono argomenti su cui è difficile trovare un accordo, ma è importante discutere con la consapevolezza che insieme si è più forti", ha detto il ministro slovacco nella conferenza stampa successiva all’incontro. Pompeo ha dichiarato che "gli Stati Uniti intendono essere un partner per la Slovacchia e l'Ue in un sistema libero ed equo". In questo contesto, il segretario di Stato ha spiegato che il rapporto tra i due paesi è stato costruito su valori comuni “che devono essere protetti” e che gli Stati Uniti sono pronti a "diventare amici e alleati della Slovacchia per i prossimi decenni". "La Slovacchia non è mai stata più indipendente e più prospera di oggi", ha aggiunto Pompeo. Il ministro Lajcak ha anche informato il partner statunitense delle priorità della presidenza slovacca dell'Osce e le possibilità di cooperazione, specialmente in relazione all'Ucraina, al Partenariato orientale e ai Balcani occidentali. Lajcak ha aggiunto che i colloqui si sono concentrati anche sul dialogo tra Serbia, Kosovo e Bosnia-Erzegovina sulla questione dei dazi. (segue) (Res)