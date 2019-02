Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (3)

- Il ministro Dacic, nel suo intervento a New York davanti ai rappresentanti dei paesi membri del Consiglio di sicurezza Onu, ha osservato che la Serbia “è del tutto pronta” a riprendere il dialogo con il Kosovo, ma solo una volta che Pristina avrà ritirato la sua decisione di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi. "Auspico che Pristina abolisca i dazi imposti, perché sarebbe ragionevole e permetterebbe di aprire le porte al dialogo", ha dichiarato Dacic evidenziando che "se così non fosse, sarà chiaro che non vogliono parlare, che non vogliono accordi e che non vogliono scendere a compromessi, ma vogliono una politica di ricatto". Secondo Dacic, a 20 anni dalla fine del conflitto, servirebbe una "nuova pagina" nella storia delle relazioni serbo-kosovare in modo da assicurare una "pace duratura". "È di fondamentale importanza un'ulteriore stabilizzazione della situazione in Kosovo nell'ambito di uno sforzo volto a realizzare una riconciliazione storica", ha detto Dacic denunciando un atteggiamento controproducente da parte dei kosovari. (segue) (Kop)