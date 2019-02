Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (4)

- Il rappresentante permanente degli Stati Uniti all'Onu, Jonathan Cohen, ha richiamato il Kosovo ad annullare i dazi imposti sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci in modo da "aprire le porte" al dialogo tra Pristina e Belgrado per un accordo "entro la fine del 2019". L'ambasciatore Cohen ha anche osservato che la missione Unmik ha completato il suo mandato e la sua presenza in Kosovo dovrebbe essere rivalutata. L'ambasciatore kosovaro negli Stati Uniti, Vlora Citaku, ha dichiarato che l'Unmik non ha più mandato per operare in Kosovo e ha definito "incredibile" che venga dedicato così tanto tempo alla riunione sui rapporti tra Pristina e Belgrado quando ci sono diverse questioni molto più urgenti nel panorama internazionale. L'ambasciatore kosovaro ha quindi difeso la decisione di imporre dazi alla Serbia, evidenziando che è stata una scelta "difficile" ma presa in risposta alla "campagna aggressiva" di Belgrado. (segue) (Kop)