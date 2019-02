Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (5)

- Il capo della missione Unmik, Zahir Tanin, ha riscontrato "un peggioramento" nei rapporti tra Pristina e Belgrado nell'ultimo periodo con "numerosi tentativi di destabilizzare la situazione". La coalizione di governo in Kosovo - ha detto Tanin - ha creato una situazione "critica" nel processo di dialogo a causa dell'imposizione di dazi alla Serbia: "E' importante che i leader di entrambe le parti di evitino azioni che potrebbero aumentare le tensioni, cancellando queste decisioni in modo da trovare le strade per continuare il dialogo mediato dall'Unione europea per normalizzare i rapporti". Il Kosovo punta a inviare un messaggio di “normalità” al fine di eliminare la questione dei rapporti tra Pristina e Belgrado dai temi nell’agenda dei lavori del Consiglio di sicurezza Onu. Pristina, che non rientra tra i paesi membri delle Nazioni Unite a causa del mancato riconoscimento da parte di Belgrado e di altri importanti paesi, sembra voler “delegittimare” le discussioni in sede Onu in qualche modo "viziate" da una maggiore visibilità per l'opinione della parte serba. (segue) (Kop)