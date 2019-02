Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (6)

- Il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha duramente criticato il discorso pronunciato questa notte dall'omologo serbo Dacic. "Quando vedo il vice del 'macellaio dei Balcani' Slobodan Milosevic, oggi ministro del governo della Serbia Ivica Dacic, parlare a lungo senza arrossire davanti a diplomatici rispettati di paesi rappresentati al Consiglio di sicurezza Onu, sollevo il dilemma relativo alla democratizzazione delle istanze globali, inclusa la creazione di una spazio per figure con un passato criminale e chauvinista come Dacic", ha accusato Pacolli. Secondo il capo della diplomazia di Pristina, non dovrebbe essere permesso ad "un rappresentante di un regime criminale, di un paese responsabile di diverse guerra nei Balcani, parlare di fronte ai responsabili dei paesi che hanno permesso la pace e la stabilità, e che hanno giustamente sostenuto la nostra indipendenza". (segue) (Kop)