Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (7)

- Lo scontro tra Serbia e Kosovo sul ruolo del Consiglio di sicurezza dell'Onu era già partito nei giorni scorsi. Ieri l’ambasciatore kosovaro Citaku ha detto che l’Onu "si sta trasformando in un teatro" dove viene permesso alla Serbia di "ribadire le sue menzogne". Secondo Citaku, sarebbe "abominevole" la situazione a cui si è assistito osservando le pressioni della Serbia per inserire nuovamente la questione del Kosovo nell'agenda dei lavori. "Oggi un'altra sessione inutile. Senza alcuna importanza e senza alcuna esigenza", ha commentato Citaku come riportato dall'emittente "Rtk". "E' disgustoso vedere come il Consiglio di sicurezza Onu si stia trasformando in un teatro dove permettere alla Serbia di ribadire le sue menzogne, che non vengono più credute da nessuno", ha dichiarato la diplomatica kosovara. (segue) (Kop)