Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (8)

- Nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Haradinaj ha commentato le dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, secondo cui il problema maggiore nelle relazioni tra Kosovo e Serbia sarebbe stata la decisione di Pristina di imporre dazi sull’importazione delle merci provenienti dalla Serbia. Guterres si è detto “preoccupato” per le crescenti tensioni tra Belgrado e Pristina, in particolare nel Kosovo settentrionale, e ha invitato i leader di entrambe le parti ad astenersi da ulteriori mosse che potrebbero ulteriormente aggravare la situazione. "Le tensioni tra Belgrado e Pristina continuano a crescere e hanno un impatto negativo sulla possibilità di un dialogo produttivo (favorito dall'Ue)”, ha detto Guterres. Haradinaj ha detto che queste affermazioni “non riflettono la realtà” e la percezione del segretario generale sarebbe “falsata” proprio dai rapporti dell’Unmik sulla situazione nel paese. "Le autorità del Kosovo hanno cessato le loro comunicazione con la missione Onu nel paese Unmik che diffonde rapporti che non corrispondono alla realtà”, ha accusato Haradinaj. "Il Kosovo ha cessato la sua comunicazione con l'Unmik, non stiamo più comunicando con loro. Lo staff dell'Unmik sta scrivendo queste relazioni e le inoltra all'Onu. Non penso che questo rifletta la realtà", ha affermato Haradinaj. Un portavoce dell'Unmik ha in parte smentito Haradinaj, parlando ieri all’emittente "Radio Free Europe". “La missione dell'Onu in Kosovo non ha interrotto i contatti e le comunicazioni con il governo del paese balcanico”, ha detto il portavoce sottolineando che l'Unmik continua il suo lavoro di mediazione in coordinamento con l’Interpol e con la missione Eulex. (segue) (Kop)