Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (9)

- Secondo la Serbia, invece, il ruolo dell’Unmik è ancora essenziale e le riunioni del Consiglio di sicurezza Onu sono quantomai necessarie adesso alla luce delle "tante azioni provocatorie e mosse unilaterali" compiute da Pristina negli ultimi mesi e "dell'aumento nel numero degli attacchi ai serbi e alle loro proprietà nella provincia". Nonostante una situazione piuttosto tesa nei rapporti tra Pristina e Belgrado, la Serbia ha dovuto insistere molto per ottenere l'inserimento della situazione in Kosovo nell'agenda dei lavori della riunione in programma per oggi al Consiglio di sicurezza Onu. Secondo quanto ammesso nei giorni scorsi dallo stesso ministro Dacic, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia e Germania si sono “ferocemente opposti" e tale situazione ha rischiato di creare uno stallo nell'adozione dell'agenda dei lavori. Alla fine la diplomazia della Serbia è riuscita ad ottenere i nove voti per mettere questo tema in agenda, ma nel prossimo futuro potrebbe non essere così anche perché la comunità internazionale punta ad un concreto rilancio del dialogo per un accordo sulla normalizzazione dei rapporti. Per questo obiettivo Stati Uniti ed Unione europea stanno facendo leva anche sul presidente kosovaro Hashim Thaci, che si è dimostrato più aperto al confronto sul tema rispetto al capo del governo, ancora determinato a “mantenere i dazi fino al riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo da parte della Serbia”. (Kop)