Kosovo: comandante Kfor D'Addario, nessuna modifica nei rapporti con le Forze di sicurezza

- Le truppe della missione Nato in Kosovo, Kfor, sono impegnate per il mantenimento di un ambiente sicuro e stabile nonostante gli ultimi sviluppi politici e le possibili tensioni. Lo ha affermato il comandante della missione Kfor, generale Lorenzo D’Addario, in un'intervista al quotidiano "Koha". "Quello di cui sono preoccupato sono le conseguenze delle attività politiche, delle dichiarazioni, della retorica, della narrativa e delle azioni, che possono essere di natura politica ma con conseguenze sulla sicurezza", ha dichiarato D'Addario. Commentando il pacchetto di leggi approvato dal parlamento di Pristina per la creazione dell'esercito kosovaro, il generale ha dichiarato che la Nato sta ancora rivalutando il suo livello di impegno con le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) e con i contingenti dei paesi membri della Nato che contribuiscono alla missione: "Quello che vorrei dire è che, nei nostri rapporti con le Ksf, niente è cambiato". (segue) (Kop)