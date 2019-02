Kosovo: comandante Kfor D'Addario, nessuna modifica nei rapporti con le Forze di sicurezza (4)

- Il Comitato militare della Nato ha fatto sapere che il suo impegno in Kosovo continuerà nella stessa maniera, nonostante la recente approvazione delle leggi per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito regolare. "La Nato è impegnata per la sicurezza del Kosovo con la missione Kfor da 19 anni. La nostra posizione rimane immutata e la nostra missione in Kosovo continuerà ad operare nell'ambito del mandato delle Nazioni Unite, che non è coinvolta da alcuna modifica con la trasformazione delle Forze di sicurezza", ha dichiarato il presidente del Comitato militare Nato, Stuart Peach. In precedenza la Nato aveva fatto sapere la possibilità di una valutazione su un eventuale riconsiderazione del suo impegno in Kosovo alla luce della decisione di Pristina di creare un esercito. (segue) (Kop)