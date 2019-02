Kosovo: generale Usa annulla visita a causa dei dazi imposti alla Serbia

- Il comandante della Guardia nazionale dell'Iowa, il generale statunitense Timothy Orr, ha cancellato una visita ufficiale in programma in Kosovo a causa del malcontento nei confronti dei dazi imposti da Pristina sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. E' quanto rivela la stampa locale, diffondendo la notizia dell'annullamento della visita in programma dal 16 al 18 febbraio. Il generale Orr ha inviato una lettera al comandante delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf), Rrahman Rama, annunciando che non effettuerà la visita precedentemente programmata in Kosovo e che, se le autorità di Pristina non correggeranno le loro azioni relativamente ai dazi imposti alla Serbia, non avranno luogo altre missioni di rappresentanti statunitensi e saranno sospese le attività congiunte di addestramento militare. (segue) (Kop)