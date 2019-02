Kosovo: generale Usa annulla visita a causa dei dazi imposti alla Serbia (2)

- Nei giorni scorsi il presidente Hashim Thaci, in un'intervista all'emittente "Voice of America", ha affermato che il Kosovo dovrebbe ascoltare gli appelli degli Stati Uniti e dell'Unione europea per "sospendere" i dazi imposti sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci. Thaci ha sottolineato che il Kosovo "affronta azioni aggressive da parte della Serbia", a danno del funzionamento "interno ed esterno" dello Stato: "Per questo le misure prese dalle istituzioni del Kosovo sono state un passo giusto al momento giusto, ma al contempo ora dobbiamo pensare al futuro e il futuro è il rispetto dell'opinione prevalente ossia di non ritirare i dazi ma di sospenderli come consigliato da Usa, Ue e Nato", ha detto. Il presidente kosovaro è tornato quindi a parlare di un accordo finale tra Pristina e Belgrado, evidenziando che "certamente non ci può essere riconoscimento tra i due paesi senza una chiara definizione del confine inter-statale tra Kosovo e Serbia". (segue) (Kop)