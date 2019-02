Kosovo: generale Usa annulla visita a causa dei dazi imposti alla Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha riaffermato nei giorni scorsi la sua posizione secondo cui i dazi sulle importazioni da Serbia e Bosnia Erzegovina non verranno revocati. "Abbiamo spiegato le nostre argomentazioni sulla tassa. È inaccettabile porre delle condizioni al dialogo. Il dialogo deve riprendere, perché senza di esso non ci perde solo il Kosovo ma anche l’intera regione. I dazi resteranno sino al riconoscimento della nostra indipendenza, credo che non ci siano più dubbi su questo punto", ha detto Haradinaj. Il premier accusato la Serbia di usare la questione delle tasse sull’import per proseguire la politica “dei ricatti” nel processo negoziale: "Non torneremo al dialogo attraverso il ricatto; non sono nemmeno delle condizioni, ma vere e proprie forme di ricatto". Secondo Haradinaj, il Kosovo non ha mai condizionato il dialogo anche quando il riconoscimento dell’indipendenza è stato revocato da alcuni paesi o quando non è riuscito a ottenere l'adesione all'Interpol. "Se stilassimo una lista delle condizioni, avremmo chiesto le scuse della Serbia per i crimini commessi in Kosovo, avremmo chiesto il ritorno delle persone scomparse e così via. La tassa è qui per rimanere fino al riconoscimento", ha osservato Haradinaj. (segue) (Kop)