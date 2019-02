Kosovo: generale Usa annulla visita a causa dei dazi imposti alla Serbia (4)

- Gli Stati Uniti premono sul Kosovo affinché rinunci all'applicazione dei dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. In una dichiarazione rilasciata all'emittente statunitense "Voice of America", un alto funzionario della Casa Bianca ha sottolineato che "i leader kosovari sanno bene la serietà della nostra posizione e le sfide che tale questione rappresenta per le forti relazioni bilaterali fra gli Stati Uniti e il Kosovo". L'alto funzionario precisa inoltre che "il Kosovo e la Serbia devono intraprendere azioni e prendere difficili decisioni, ma necessarie, e dare priorità ai negoziati e normalizzare le loro relazioni". Pristina ha deciso di imporre dazi del 100 per cento quale "una risposta all'approccio aggressivo di Belgrado contro il processo del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (segue) (Kop)