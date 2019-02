Kosovo: generale Usa annulla visita a causa dei dazi imposti alla Serbia (5)

- Belgrado da parte sua ha condizionato il proseguimento del processo del dialogo con la revoca dei dazi. Gli Stati Uniti e anche l'Unione europea, hanno più volte invitato le autorità di Pristina a rivedere la loro decisione. La scorsa settimana, John Bolton, consigliere per la sicurezza del presidente statunitense Donald Trump, ha avuto a proposito, conversazioni telefoniche sia con il premier Haradinaj che con il presidente della Repubblica Hashim Thaci. La richiesta di Washington ha quasi spaccato in due la coalizione di governo a Pristina. Haradinaj insiste a tenere in vigore i dazi fino al raggiungimento di un accordo definitivo con la Serbia, mentre il presidente Thaci e anche il presidente del parlamento Kadri Veseli, chiedono di dare ascolto ai suggerimenti dei partner internazionali e sospendere l'applicazione dei dazi del 100 per cento. (segue) (Kop)