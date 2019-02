Kosovo: generale Usa annulla visita a causa dei dazi imposti alla Serbia (7)

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Federica Mogherini, ha avuto nei giorni scorsi una conversazione telefonica con il presidente del Kosovo Hashim Thaci. Ad annunciarlo è stata la stessa Mogherini tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, sottolineando di aver richiesto al presidente kosovaro che Pristina cancelli la decisione di imporre dazi all'importazione di prodotti dalla Serbia in modo tale che il dialogo possa riprendere "quanto prima". "La normalizzazione dei rapporti (tra Pristina e Belgrado) è cruciale per il Kosovo, per i Balcani occidentali, e per l'Ue. Non c'è più tempo da perdere", ha affermato Mogherini. Anche il presidente Thaci ha commentato il colloquio telefonico sui social network: "Il Kosovo è impegnato e unito nello scopo di chiudere un capitolo doloroso del nostro passato attraverso il dialogo con la Serbia mediato dall'Ue. Un accordo di pace comprensivo porterà la riconciliazione tra i nostri paesi e permetterà al Kosovo di entrare a fare parte dell'Onu, dell'Ue e della Nato". (segue) (Kop)