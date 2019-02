Kosovo: generale Usa annulla visita a causa dei dazi imposti alla Serbia (9)

- L'ambasciatore Usa ha spiegato che Washington punta a convincere Pristina sulla sospensione temporanea delle tariffe per un certo periodo di tempo e questo potrebbe portare a "misure costruttive" da parte di Belgrado. Nella sua visione, in caso di mancata sospensione dei dazi, "corriamo il rischio di perdere completamente il momento (per il rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado), il che avrebbe conseguenze molto dannose per il popolo kosovaro come per quello serbo, nonché per gli Stati Uniti e l'Ue". Kosnett si è infine detto fiducioso sul fatto che nel 2019 possa essere raggiunto un accordo finale tra Kosovo e Serbia, indicando la modifica dei confini come "una possibilità". (segue) (Kop)