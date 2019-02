Kosovo: Tribunale speciale Uck, presidente Thaci smentisce notizie su sua convocazione a l'Aja

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha smentito la notizia, diffusa nelle scorse ore dai media serbi, sul fatto che sarebbe stato convocato dal Tribunale speciale dell'Aja che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Se fossi stato invitato, avrei risposto a tempo debito alla convocazione, senza esitare, come tutti i miei altri compagni di combattimento. La guerra dell'Uck è stata giusta, dignitosa e uno dei più grandi progetti politici e militari nella storia della nazione albanese. Sono fiero dlel'Uck", ha affermato Thaci. Nei giorni scorsi il portale d'informazione "Balkan Insight" ha reso noto che il ministero della Giustizia del Kosovo ha siglato contratti con due grandi studi legali internazionali, uno statunitense e una britannico, per un valore totale di 400mila euro, per servizi di consulenza legale sulla redazione, lo sviluppo e la presentazione della posizione legale del Kosovo di fronte al Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione dell'Uck. (segue) (Kop)