Kosovo: Tribunale speciale Uck, presidente Thaci smentisce notizie su sua convocazione a l'Aja (2)

- Il presidente kosovaro Thaci nei giorni scorsi si è detto pronto a rispondere positivamente nel caso venisse chiamato per essere interrogato a l'Aja dal Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. La dichiarazione di Thaci è stata fatta a Pristina dopo aver accolto uno degli ex comandanti Uck ascoltati nelle scorse settimane dal Tribunale speciale nella città olandese. "Se ci sarà un invito, in ogni momento, risponderò con piena trasparenza", ha detto Thaci invitando gli altri ex combattenti nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta a fare altrettanto. Lo stesso presidente Thaci nelle settimane precedenti, commentando gli interrogatori condotti dal Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo, ha dichiarato che l'ex comandante kosovaro Sami Lushtaku è stato "ingiustamente" ascoltato dai giudici dell'Aja. (segue) (Kop)