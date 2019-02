Kosovo: viceministro Difesa Ramadani, "saremo 31mo paese membro della Nato"

- Il Kosovo sarà il 31mo paese membro della Nato: lo ha dichiarato il viceministro della Difesa di Pristina (in base alla nuova denominazione prevista dalle leggi per la creazione dell'esercito kosovaro che trasformano il ministero delle Forze di sicurezza in ministero della Difesa), Burim Ramadani. Parlando al quotidiano "Epoka", Ramadani ha auspicato che Pristina possa aumentare i suoi sforzi politici e diplomatici per raggiungere questo obiettivo il prima possibile. Il viceministro kosovaro ha negato che ci sia un rischio di danneggiare i rapporti con gli Stati Uniti, a causa della decisione di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione dei prodotti serbi. "La partnership speciale con gli Stati Uniti non è ad hoc, ma sostenibile ed eterna", ha dichiarato. (segue) (Kop)