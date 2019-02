Serbia-Kosovo: quotidiano “Blic” indica 5 scenari per risolvere la questione

- La partizione del territorio, la normalizzazione dei rapporti, la correzione dei confini, lo scambio di territori e il mantenimento dello status quo: sono questi i cinque scenari per risolvere la questione del Kosovo secondo il quotidiano serbo “Blic”. Il 2019, si legge nell’articolo, è stato indicato dalla comunità internazionale come cruciale per risolvere la questione del Kosovo e, come prima opzione si indica la partizione del territorio, che da decenni, diversi osservatori definiscono "un possibile ritiro dignitoso della Serbia dal Kosovo".(Seb)