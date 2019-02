Speciale infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic a colloquio con Behtel ed Enka su autostrada Pojate-Preljina

- Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, è stata oggi a colloquio con i rappresentanti delle società di costruzioni Behtel ed Enka. Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, il colloquio si è svolto a Londra dove la Mihajlovic si trova in visita. Al centro della riunione è stata la costruzione del tratto autostradale Pojate-Preljina, in Serba centrale. La sezione fa arte del Cosiddetto Corridoio della Morava e prevede dei lavori per un valore di circa 800 milioni di euro. "Per il governo della Serbia è importante che cominciamo con la realizzazione del nuovo Corridoio, la cui lunghezza è di 110 chilometri. Lavoriamo da due anni sulla documentazione tecnica assieme ad una delle migliori società al mondo in questo settore. Nei prossimi mesi ci metteremo d'accordo sul modello di finanziamento del progetto", ha concluso il ministro. Nei giorni scorsi la Mihajlovic è stata a colloquio con una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in visita a Belgrado. Al centro della riunione sono stati i progetti infrastrutturali da realizzare nell'ambito del nuovo ciclo di investimenti programmato dal governo serbo. La Mihajlovic ha precisato che i nuovi investimenti partiranno nell'anno in corso e avranno un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro. Fra questi vi è il completamento del Corridoio paneuropeo 10 con i rami est e sud, oltre che l'avvio della costruzione delle sezioni autostradali Nis-Merdare-Pristina e Belgrado-Sarajevo. E' infine in programma il completamento del cosiddetto Corridoio paneuropeo 11 fino al Montenegro. Secondo quanto osservato dalla Mihajlovic nei mesi scorsi, il governo serbo resta impegnato nella realizzazione di importanti progetti infrastrutturali fra cui la realizzazione della sezione nazionale del Corridoio paneuropeo 10. La Mihajlovic ha anche menzionato la cosiddetta Autostrada della pace che dovrà collegare la città meridionale di Nis (240 chilometri a sud di Belgrado) con Pristina attraverso il comune di Merdare. "L'anno prossimo inizieremo a costruire la Nis-Merdare-Pristina, con una prima sezione lunga 40 chilometri, da Nis a Plocnik. Il valore del progetto è di circa 800 milioni di euro", ha osservato il ministro. La Mihajlovic ha detto in precedenza che le opere infrastrutturali in fase di realizzazione in Serbia vedranno un valore complessivo "di alcuni miliardi" di euro. Buona parte dei finanziamenti provengono da fonte europea, secondo l'Agenzia della connettività presentata e sviluppata nel corso dei Vertici sui Balcani occidentali. Riguardo alla sezione serba del cosiddetto Corridoio 11, alla fine di luglio il ministro Mihajlovic ha detto che "cambierà nome". "Peccato che il Corridoio 11 si chiami così, da un certo punto di vista ha poco senso, e almeno in Serbia abbiamo ritenuto che nel prossimo periodo si voti e si chieda a cittadini e istituzioni di aiutarci a denominare quel Corridoio davvero con un nome giusto", ha detto la Mihajlovic. Il ministro ha avuto il 23 luglio un incontro con l'omologo montenegrino Osman Nurkovic a Podgorica e i rappresentanti della compagnia cinese Crbc, incaricata dei lavori di costruzione del tratto prioritario dell'autostrada Antivari (Bar) - Boljare. Nel corso della visita è stato firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione nella realizzazione di progetti infrastrutturali tra i governi della Serbia e del Montenegro. La Mihajlovic ha commentato la visita osservando che il Corridoio 11, che attraversa la Serbia centrale, è forse il Corridoio più importante per il paese. Il cosiddetto Corridoio 11 dovrà collegare la Romania, la Serbia, il Montenegro e l'Italia attraverso il tratto Timisoara-Belgrado-Antivari-Bari. Italia, Montenegro e Serbia stanno moltiplicando gli sforzi per inserire il percorso nei cosiddetti "corridoi paneuropei". La sezione montenegrina Antivari-Boljare è lunga 164 chilometri ed è la più dispendiosa, con un costo stimato intorno ai 2 miliardi di euro a causa di circa 50 gallerie e 95 ponti. Il tratto serbo, da Belgrado al confine col Montenegro, è invece di 270 chilometri. (Seb)