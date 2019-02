Speciale difesa: Albania, incontri al congresso Usa, presidente Meta preme per impegno Washington nei Balcani

- L'importanza dell'impegno degli Stati Uniti nella regione dei Balcani occidentali è stata al centro dei colloqui che il presidente albanese della Repubblica Ilir Meta ha avuto ieri al Congresso statunitense. Con il presidente della Commissione esteri del Congresso, Eliot Engel, il capo dello Stato albanese ha ribadito "la necessità di una maggiore attenzione dell'amministrazione statunitense, in particolare sulle sfide euro-atlantiche che sta attraversando la regione dei Balcani". Il presidente Meta si è soffermato sulla questione del dialogo fra Kosovo e Serbia "il quale dovrà essere finalizzato con un accordo sostenibile che porti sicurezza e stabilità nella regione", ha detto Meta. Due giorni fa, in un suo discorso a Washington durante una conferenza organizzata dalla commissione Difesa del Senato statunitense incentrata sulle sfide dell'Europa sudorientale e gli interventi della Russia, il presidente albanese ha sottolineato il ruolo importante degli Usa nei Balcani occidentali. "Sappiamo bene che gli Usa devono fare fronte a numerose sfide globali, siamo coscienti anche delle situazioni che sta vivendo l'Unione europea e le sfide della stessa Nato. Ma un potenziale vuoto nella nostra regione potrebbe essere colmato dall'estremismo religioso con l'aiuto di alcune potenze straniere", ha detto Meta. E tra le potenze straniere, il capo dello Stato albanese ha menzionato proprio la Russia "è interessata alla destabilizzazione dei Balcani occidentali, ma la sorte della regione è nell'Unione europea e nella Nato". A suo parere, "una riduzione della presenza degli Stati Uniti e dell'Ue nella regione, rischierebbe di essere sostituita dalla Russia e altri attori. Il successo di una pace sostenibile nella regione è stato frutto del forte partenariato transatlantico, il quale rimane vitale anche oggi", ha dichiarato Meta, ricordando che durante la sua visita a Belgrado il presidente russo Vladimir Putin ha accusato gli Usa e l'Ue di destabilizzare seriamente la regione. "In verità noi desideriamo che la Russia rispetti le aspirazioni euro-atlantiche dei paesi della regione. Le potenze rivali e gli attori che sfidano l'alleanza euro-atlantica sono forti, ma noi dobbiamo affrontare con fermezza queste minacce tramite un partenariato strategico collettivo in modo da poter difendere la nostra regione e gli interessi dell'Alleanza", ha sottolineato il presidente albanese. (Alt)