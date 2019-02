Speciale difesa: Kosovo-Serbia, Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza

- Aumentano le pressioni della diplomazia internazionale sul Kosovo affinché il governo acconsenta alla cancellazione dei dazi imposti sull’importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. Nell’ultima sessione di lavori del Consiglio di sicurezza Onu, svoltasi questa notte a New York come "preteso" dalla Serbia, è stato rinnovato il messaggio rivolto al governo kosovaro per la cancellazione dei dazi del 100 per cento sull’import di prodotti serbi e bosniaci, in quanto tale scelta rappresenterebbe “il principale ostacolo” alla ripresa del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Ma nella riunione di ieri è andato in scena anche un più ampio scontro tra Kosovo e Serbia sull’utilità stessa di queste riunioni del Consiglio di sicurezza Onu e, più in generale, sul ruolo della missione Unmik a ormai 20 anni dalla fine del conflitto nel paese balcanico. (Kop)