Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic a colloquio con Behtel ed Enka su autostrada Pojate-Preljina (2)

- Nei giorni scorsi la Mihajlovic è stata a colloquio con una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in visita a Belgrado. Al centro della riunione sono stati i progetti infrastrutturali da realizzare nell'ambito del nuovo ciclo di investimenti programmato dal governo serbo. La Mihajlovic ha precisato che i nuovi investimenti partiranno nell'anno in corso e avranno un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro. Fra questi vi è il completamento del Corridoio paneuropeo 10 con i rami est e sud, oltre che l'avvio della costruzione delle sezioni autostradali Nis-Merdare-Pristina e Belgrado-Sarajevo. E' infine in programma il completamento del cosiddetto Corridoio paneuropeo 11 fino al Montenegro. (segue) (Seb)