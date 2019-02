Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Esteri di Belgrado, kosovari Thaci e Haradinaj giocano a "poliziotto buono e cattivo"

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci e il premier Ramush Haradinaj "giocano al poliziotto buono e cattivo": è questa l'opinione del ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, secondo quanto pubblicato da "Voice of America". Dacic, che si trova a New York per la seduta del Consiglio di sicurezza Onu dedicata al Kosovo, ha detto di apprezzare la posizione degli Stati Uniti contro i dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe e bosniache. Thaci e Haradinaj, ha proseguito Dacic, "giocano diversi ruoli" nelle trattative che riguardano il Kosovo, e "non è chiaro chi è il poliziotto di chi". "E' evidente che uno fa il poliziotto buono e l'altro quello cattivo. La domanda è chi è il poliziotto di chi. Per questo ho detto che stimo il fatto che gli Stati Uniti stanno esercitando delle pressioni su Pristina, ma non posso credere che non siano riusciti ad ottenere dei risultati", ha detto Dacic. Le tensioni fra Belgrado e Pristina, ha ancora osservato il ministro, sono aumentate ma la Serbia non attuerà delle contromisure perché è suo interesse trovare una soluzione il prima possibile. "Il dialogo è bloccato e non si conta sul fatto che possano essere ritirate le tasse per riavviarlo. Avete la decisione sull'esercito (nazionale del Kosovo), la decisione sulle miniere di Trepca, quello che adesso Haradinaj dice e credo che sia indispensabile che di tutto questo si parli al Consiglio di sicurezza", ha concluso Dacic. Il ministro degli Esteri serbo rappresenta Belgrado nella seduta odierna del Consiglio di sicurezza Onu, nella quale si esaminerà il rapporto del segretario generale sul lavoro della missione Unmik in Kosovo. Secondo quanto spiegato dal governo serbo tramite una nota, Dacic ha il compito di sottolineare l'importanza di mantenere la "dinamica regolare" e l'attuale formato degli incontri del Consiglio di sicurezza Onu sul lavoro dell'Unmik, così come di ribadire l'importanza del sostegno del mandato della missione delle Nazioni Unite in Kosovo. Dacic illustrerà inoltre "la valutazione della Serbia sull'attuale situazione in Kosovo e Metohija", specialmente a seguito delle "tante azioni provocatorie e mosse unilaterali" compiute da Pristina negli ultimi mesi e "dell'aumento nel numero degli attacchi ai serbi e alle loro proprietà della provincia". (Res)