Speciale difesa: Kosovo, ministro Esteri Pacolli, creazione esercito aumenta sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di un esercito regolare in Kosovo contribuisce a rafforzare la sicurezza nella regione: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pristina Behgjet Pacolli nel suo intervento alla National Prayer Breakfast, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Pacolli ha sottolineato che la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito avviene "in pieno coordinamento" con gli Stati Uniti e questa mossa "aumenta le possibilità di costruire un ambiente stabile e sicuro". Pacolli ha affermato, in un evento alla presenza del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che Pristina è pienamente impegnata nella lotta al terrorismo e allo Stato islamico (Is). Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha svelato lo scorso 21 gennaio a Pristina una targa con la scritta "ministero della Difesa", avviando simbolicamente l'inizio della transizione delle Forze di sicurezza kosovare in un esercito regolare. Anche il ministro della Difesa, già ministro delle Ksf Rrustem Berisha e il comandante delle Forze armate kosovare Rrahman Rama hanno partecipato alla cerimonia a fine gennaio nella sede del ministero. Berisha ha definito la giornata "speciale" in quanto inizia ufficialmente la trasformazione delle Forze di sicurezza in un esercito, dopo l'approvazione lo scorso 14 dicembre del pacchetto di leggi a tale scopo. “Oggi è un giorno speciale per i cittadini del Kosovo dal momento che a partire da oggi il nostro ministero sarà chiamato della Difesa", ha affermato Berisha ringraziando i paesi partner del paese, inclusi Stati Uniti e Nato. Il nuovo ministro della Difesa di Pristina ha precisato che il processo di transizione dovrebbe durare 10 anni ma già adesso inizia un percorso molto importante per il completamento della statualità del Kosovo. (Kop)