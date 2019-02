Onu: accordo per ridurre numero riunioni Consiglio di sicurezza su Kosovo

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha raggiunto un accordo per modificare la periodicità delle riunioni sul Kosovo. Lo riferisce una nota della presidenza adottata dai paesi membri del Consiglio di sicurezza nell'ultima sessione di lavori. L'accordo pone fine ad una disputa che stava andando avanti da molto tempo sulle riunioni per discutere il rapporto trimestrale del segretario generale Onu sul Kosovo. "Nel 2019, il Consiglio intende tenere incontri il 7 febbraio, a giugno e a ottobre", si legge nella nota secondo cui nel 2020 tali sessioni di lavoro si terranno due volte l'anno, ovvero ad aprile e a ottobre. "Il Consiglio continuerà a rivedere la questione, tenendo in conto la situazione sul terreno", aggiunge la nota. L'emittente statunitense "Fox News" ha parlato di un'intesa storica per ridurre il numero delle riunioni sul Kosovo, raggiunta su pressione degli Stati Uniti e degli alleati europei. "Se si guarda la numero di conflitti attualmente sul terreno in Kosovo, non c'è niente di paragonabile al livello delle questioni trattate in posti come lo Yemen o il Congo o Haiti", ha dichiarato l'ambasciatore britannico all'Onu, Karen Pierce. (segue) (Kop)