Speciale difesa: Kosovo-Serbia, ministro Esteri Dacic rappresenterà Belgrado in riunione Consiglio sicurezza Onu

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic rappresenterà Belgrado nella sessione di oggi del Consiglio di sicurezza Onu nella quale si discuterà del rapporto del segretario generale sul lavoro della missione Unmik in Kosovo. Lo ha annunciato il governo serbo tramite una nota. Secondo quanto spiegato, Dacic avrà il compito di sottolineare l'importanza di mantenere la "dinamica regolare" e l'attuale formato degli incontri del Consiglio di sicurezza Onu sul lavoro dell'Unmik, così come di ribadire l'importanza del sostegno del mandato della missione delle Nazioni Unite in Kosovo. Dacic illustrerà inoltre "la valutazione della Serbia sull'attuale situazione in Kosovo e Metohija", specialmente a seguito delle "tante azioni provocatorie e mosse unilaterali" compiute da Pristina negli ultimi mesi e "dell'aumento nel numero degli attacchi ai serbi e alle loro proprietà nella provincia" La Serbia ha dovuto insistere per ottenere l'inserimento della situazione in Kosovo nell'agenda dei lavori della riunione in programma per oggi al Consiglio di sicurezza Onu. "Gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Polonia", questi i quattro paesi che si sono più opposti ai piani per inserire il rapporto trimestrale del segretario generale Onu sul Kosovo nell'agenda. Secondo quanto affermato due giorni fa dal ministro degli Esteri serbo Dacic, questi quattro paesi "si stanno ferocemente opponendo" e tale situazione ha rischiato di creare uno stallo nell'adozione dell'agenda dei lavori. "Possiamo difficilmente avere i nove voti per mettere questo tema in agenda, in quanto non c'è veto qui. Ma nemmeno possono ottenere loro i nove voti per non renderlo possibile", aveva spiegato Dacic. (Seb)