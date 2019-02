Infrastrutture: Kosovo, Generali Costruzioni Ferroviarie dà il via a modernizzazione rete ferroviaria

- È un giorno di festa per il Kosovo: lo ha detto il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, salutando la firma ufficiale del contratto che affida a Generale Costruzioni Ferroviarie (Gcf) il rinnovamento della linea Fushë Kosovë - Hani i Elezit. Un progetto, secondo quanto riferisce un comunicato stampa, che entro tre anni permetterà di integrare i Balcani con i Paesi dell'Unione europea. Nel palazzo del governo - presenti le massime autorità politiche del paese, l'ambasciatore italiano e rappresentanti dell'Unione europea – un prolungato applauso ha accompagnato la sottoscrizione del contratto da parte di Agron Thaci, amministratore delegato di Infrakos (Kosovo Railways Infrastructure: gestore delle ferrovie) e Edoardo Rossi, presidente di Generale Costruzioni Ferroviarie. Immediata la risonanza dell'evento cerimoniale sui media nazionali del Kosovo. L'intero paese confida, infatti, che "Rail Route 10" - questo il nome del progetto complessivo di rinnovamento ferroviario in cui si inserisce la sezione kosovara - saprà dare un forte impulso allo sviluppo economico di tutta l'area dei Balcani, nella quale centrale è il Kosovo, e che segnerà un "cambio di passo" fornendo un contributo fondamentale nel rafforzare gli scambi e la cooperazione regionale e paneuropea. (segue) (Com)