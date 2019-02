Infrastrutture: Kosovo, Generali Costruzioni Ferroviarie dà il via a modernizzazione rete ferroviaria (2)

- "La modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria - ha sottolineato il primo ministro Haradinaj - è un prerequisito per lo sviluppo delle economie della regione ed è di importanza strategica per il Paese. Da oggi inizia la riqualificazione della rete ferroviaria del Kosovo, un nodo importante del collegamento ferroviario dei Balcani occidentali con i paesi dell'Unione europea". La rete ferroviaria del Kosovo conta circa 330 chilometri di ferrovia atta al servizio passeggeri ed un centinaio di chilometri per servizio merci e raccordi industriali. L'intera rete è a binario unico e solo parzialmente elettrificata. Secondo uno studio preliminare dell'Ue il limite massimo effettivo di velocità è di 70 km/h anche se la geometria di molte parti della rete dovrebbe consentire i 160 km/h. (segue) (Com)