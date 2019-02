Infrastrutture: Kosovo, Generali Costruzioni Ferroviarie dà il via a modernizzazione rete ferroviaria (3)

- Il contratto firmato da Gcf dà il via alla prima fase di ammodernamento della linea centrale del paese, sull'asse Nord-Sud Belgrado-Skopje. In particolare si tratta di una sezione di 68 chilometri di binario che si sviluppa dalla stazione della capitale Pristina fino ad Hani i Elezit, cittadina al confine dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), lungo un percorso piuttosto complesso, caratterizzato dalla presenza di 73 scambi, 33 ponti, un sottopasso e 7 gallerie. I lavori inizieranno a marzo ed entro tre anni consegneranno al Kosovo la prima linea ferroviaria davvero moderna, all'altezza degli standard europei e perfettamente integrata nella rete internazionale. "Oggi sta iniziando qualcosa di nuovo - ha dichiarato in conferenza il ministro delle Infrastrutture Pal Lekaj - per il sistema ferroviario del Kosovo che, in alcune tratte, potrà supportare il passaggio di treni a quasi 150 chilometri l'ora". Circa 78 milioni di euro l'importo dell'appalto che Gcf, dimostrando di possedere altissimi requisiti tecnici, eccellenti qualità organizzative ed elevate capacità esecutive si è saputa aggiudicare superando una platea di competitor internazionali di grande valore. (segue) (Com)