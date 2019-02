Infrastrutture: Kosovo, Generali Costruzioni Ferroviarie dà il via a modernizzazione rete ferroviaria (4)

- "L'assegnazione di questo importante appalto - è il commento di Edoardo Rossi, presidente di Gcf - premia non solo l'impegno profuso nelle settimane di progettazione ma la qualità esecutiva riscontrabile in tutti i nostri cantieri italiani ed esteri. Iniziamo il nostro lavoro in Kosovo ben consapevoli della rilevanza che questo progetto avrà per lo sviluppo del Paese e sapremo onorare la fiducia riposta nella nostra Azienda mettendo a disposizione le nostre migliori energie e competenze". Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministratore delegato delle ferrovie del Kosovo, Agron Thaci: "Questo è davvero un giorno speciale, coronato da un contratto che avrà effetti sull'economia del Paese e dell'intera regione. I benefici saranno evidenti non solo sul piano economico ma anche per le importanti ricadute sociali e ambientali". Lo stesso rappresentante dell'Ue Pristina, Luigi Brusa, ha rimarcato il forte impulso occupazionale che l'avvio dei cantieri avrà: "Siamo in viaggio – ha affermato ai giornalisti – ma questo è un viaggio vero e un vero investimento, perché avrà un impatto concreto sull'economia e sull'occupazione del Kosovo". (segue) (Com)