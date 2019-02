Infrastrutture: Kosovo, Generali Costruzioni Ferroviarie dà il via a modernizzazione rete ferroviaria (5)

- Il contratto firmato da Gcf si inserisce nel quadro del progetto generale di miglioramento dei collegamenti ferroviari internazionali del Kosovo attraverso il Corridoio europeo X. "Kosovo Rail Route 10", questo il nome del progetto, rientra a sua volta in una più ampia agenda di interventi con cui l'Unione europea intende estendere la rete ferroviaria dei Balcani e migliorarne la connessione con le reti transeuropee. Gestito da Infrakos (Kosovo Railways Infrastructure), "Rail Route 10" ha ottenuto dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo finanziamenti per circa 40 milioni di euro circa: la più grande operazione della Bers in Kosovo fino ad oggi e il primo investimento della Banca nel settore trasporti del Paese. Beneficia, inoltre, di 80 milioni di euro messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (42 milioni) e dalla Commissione europea (40 milioni). (segue) (Com)